В общей сложности немецкие военно-воздушные силы располагают 120 пилотами истребителей Eurofighter, однако их ряды редеют: по словам официального представителя немецких ВВС, в течение последних недель семеро из них уволились со службы, сообщает австрийское издание Contra Magazin.

Эти увольнения «вызывают сожаление», однако они не отразятся на боеспособности, заверил чиновник. На службе немецких ВВС находятся 140 истребителей Eurofighter, хотя не все из них функционируют.

Недавно счётная палата ФРГ обвинила бундесвер в растрате средств, выделенных на обучение пилотов истребителей, которые составляют около пяти миллионов евро на одного человека. Конкретные причины, по которым уволились лётчики, не разглашаются.

«Возможно, что они просто больше не хотят воевать и принимать участие в нынешней подготовке военной кампании НАТО против России, в которой немцы должны отправиться на фронт», — резюмирует Contra Magazin.