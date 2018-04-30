Немецкие военные лётчики увольняются из-за нежелания воевать с Россией

Немецкие СМИ сообщили о массовом увольнении военных летчиков. Причины, по которым пилоты оставляют службу, не известны, однако в издании Contra Magazin связали эти действия с нежеланием немцев воевать с Россией.

В частности издание сообщает, что бундесвер располагает 120 пилотами истребителей Eurofighter. Официальный представитель ВВС ФРГ заявил немецким СМИ, что семеро пилотов оставили службу за последнее время.

Военный чиновник сообщил, что эти события «вызывают сожаления», но никоим образом на боеспособности Германии не скажутся. С его слов, летный парк насчитывает 140 истребителей Eurofighter. Впрочем, не все из них находятся в боеспособном состоянии.

Издание подвело итог массовому добровольному увольнению пилотов:

Возможно, они больше не желают участвовать в компании НАТО против России, в которой на фронт должны будут отправиться немцы, - цитата.

Материал в переводе представило агентство RT, чьи читатели имеют возможность комментировать новостные сюжеты. Представляем вам топ популярных комментариев, орфография и пунктуация сохранены:

«просто понимают, что четвертый поход будет последним для Германии»

«Может дело в том, что армией в Германии командует гинеколог?»

«Вот шо С400 животворящий делает!!!»

«Меня смущает крест на фюзеляже самолёта - генетически хочется сбить его».