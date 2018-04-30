Немного истории об эвакуаторах

Попав в непредвиденную ситуацию на дороге, многие водители отдают предпочтение обращению в специализированную компанию по подаче эвакуатора. А ведь подобного рода услуга, стала известна не так давно. Итак, если просматривать хронологию событий, которая и привела нас к спецтехнике, то выглядела она примерно так:

В 1769 году - во Франции был создан самый первый прообраз современного транспорта;

В 1886 году - был запатентованный самоходный агрегат неким Карлом Бенцом;

В 1916 году – Самый старший в семье Эрнест Холмс создал эвакуатор.

Началось все с того, что Эрнест работал в автомастерской в одном из штатов США. Занимался он не только ремонтом автомобилей, но и регулярно участвовал в процессе перевозки поломанных транспортных средств. И вот в очередной раз, автослесарю довелось поучаствовать в подобной ситуации, только вот машина оказалась в воде. Вдоволь намучившись, Эрнест стал задумываться над тем, чтобы создать спецтехнику, которая с легкостью смогла бы справляться с подобными неприятностями. Именно так и появился первый эвакуатор, который был собран из грузовика и лебедки.

Сложно представить современную жизнь автомобилистов без услуг эвакуатора. Они есть практически в каждом районе, а их приезд происходит в течение 15-20 минут. Они способны произвести транспортировку любых транспортных средств, только задумайтесь, весом до 20 тонн.

Но, такая ситуация была далеко не всегда. До 70-х годов, никто и подумать не мог об эвакуаторах. Затем на основе КРАЗА была разработана машина, которая предназначалась для эвакуации, но стать общественным достоянием и усовершенствовать ей так и не удалось. В период перестройки, стали появляться эвакуаторы, которые были приобретены за границей. А в конце 90-х годов, начались массовые завозы спецтехники на территорию России.

Сегодня автовладельцам предлагают следующие виды эвакуаторов:

На основе лебедки;

С краном-манипулятором

С разными типами платформ (стационарные, аппарельные и гидравлические).

Многое поменялось за эти года, усовершенствовались не только виды спецтехники, но и стало увеличиваться количество стран, в которых занимаются выпуском эвакуаторов. Среди них также Россия, Япония, Германия и Турция. А приобретенное число единиц техники в специализированных компаниях, которые предоставляют услуги, насчитывает огромное количество. Из-за того, что возникал спрос по мере развития транспортных средств, происходило усовершенствование и разработка спецтехники, способной помочь в сложных ситуациях на дороге.