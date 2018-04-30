Ненормативные правовые акты и их бездействия

Бывают ситуации, после которой не исполняются правовые действия выше начальственной власти. В букве закона, как правило, называется бездействием. Подать правовой акт, на бездействие, оспаривая, могут на должностные лица, органов местного самоуправления, организаций наделённых полномочиями, а так же судебных приставов - исполнителей ссылаясь на главу 24 Арбитражного Процессуального Кодекса Российской Федерации. Возьмем, к примеру, судебных приставов - исполнителей. На них имеет права подать иск об оспаривании действии (бездействии) прокуратура после обращения к ним в исковом требовании исца по данному вопросу. На организации могут подать иск сотрудники, которые либо работают в данной организации, либо уволенные в принудительном порядке.

Для более точного, грамотно изложенных статей можно ознакомиться, пройдя по ссылке https://apkrfkod.ru/Glava-24/. Ненормативный правовой акт с требованиями может направляться не только по уплате налога, штрафов и пеня, но так же решение характеризуется либо о прекращении нарушений, либо о предоставлении земельного участка. Оспаривание ненормативного правового акта может не только лицом, к которому адресовывалось, но так же и лицом, чьи права были, нарушающимися. Во всех такого ода спорах пишется исковое заявление с названием суда, с исковыми требованиями указывая при этом название статьи. Исковое заявление можно как оформить самому или обратиться за помощью к нотариусу, чтоб помогли грамотно с юридической точки зрения оформить.

Так же желательно проконсультироваться с нотариусом о том, есть ли шанс выигрыша дела. К примеру, если взять судебного пристава - исполнителя и алиментщик платит ежемесячно или раз в полгода по 100 рублей, то предъявить судебному приставу - исполнителю мало шансов, чтоб получить выигрыш. Все мельчайшие нюансы лучше уточнять у нотариуса, чтобы в дальнейшем, взвесив все «за» и «против» и с юридической поддержкой идти на такие серьёзные шаги. Также можно получить консультацию о том как себя вести и что говорить у того же нотариуса. Если есть сомнения по поводу ответов одного юриста, то можно обратиться к нескольким нотариусам, адвокатам по одному и тому же вопросу, чтобы оценить реальные шансы, сколько плюсов и минусов на один и тот же вопрос.