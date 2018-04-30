Свадьба – не менее важное событие, чем рождение человека. От того, в какой день и час это произошло, зависит, так скажем, «характер» самой семьи, отношения в ней, плодовитость, продолжительность брака и многое другое. Но в отличие от времени рождения человека, выбирать которое мы почти не можем, дату проведения официальной регистрации молодоженов можно подобрать так, чтобы семья оказалась как можно более гармоничной. Учитывая лунный календарь положение двух гендерных планет – Марса и Венеры благоприятные даты для похода в ЗАГС: 26 апреля – 29 апреля 2018; 10 мая - 17 мая 2018; 22 июня- 24 июня 2018; 14-31 августа 2018.
АктуальноЕвропа больше не может полагаться на США, — Меркель - 09:21 В Хабаровском крае с военнослужащими сводного салютного дивизиона состоялась - 09:25 У известного обезболивающего нашли убивающие побочные эффекты - 09:34 Украинскому борцу запретили ехать на чемпионат Европы в Россию - 09:46 «Захвачена российскими наемниками»: СМИ сообщают о русском десанте в Африке - 10:07 В Кремле опровергли смену главы управления внутренней политики - 10:17 Минута рекламы в трансляциях ЧМ-2018 обойдется в 7,5 млн рублей - 10:17 Меркель и Трамп заявили об общей позиции по санкциям против России - 10:18 Минобороны РФ введет новые льготы для контрактников? - 10:18 Бывший главком ВКС оценил незаконный вывоз капитала с 2000 года - 10:18 СМИ рассказали о совете Кремля чиновникам «снизить медийную активность» - 10:19 Сына экс-президента Гвинеи арестовали в США за рабовладельчество (ФОТО) - 10:28 Военнослужащие ЦВО выиграли Кубок Вооруженных Сил РФ по гиревому спорту второй - 10:39 Над «Зоной 51» летающие тарелки преследовали пилота ВВС США - 11:01 МИД РФ: строительство «Северного потока — 2» зависит от устойчивости ЕС к - 11:04 Местные элиты – геополитический козырь России против США - 11:38 Военнослужащие авиабазы Кант выполнили упражнения контрольных стрельб на - 11:39
Новости » Шоу-бизнес » Никита Турчин назвал благоприятные даты для вступления в брак
Никита Турчин назвал благоприятные даты для вступления в брак
Добавлено: 30 апр 2018 в 08:21, Категория: Шоу-бизнес
Материалы по теме:
Лунный календарь на февраль 2018 года: опасные и удачные дни месяца, благоприятные периоды для посевных работ, календарь красоты
Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 30 апр 2018 в 08:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
Добавить комментарий
Популярное на сегодняеще новости
Ил-76 Военно-транспортной авиации совершил вылет для тушения природного пожара в Сорочинском районе Оренбургской области
Подразделения антитеррора отразили нападение условных террористов на штаб Восточного военного округа
Новости Россииеще новости
Новости шоу-бизнесаеще новости
Самые умные в Голливуде: Натали Портман, Кейт Бекинсейл, Джейк Джилленхол и другие наиболее образованные звезды
Новости политикиеще новости
Новости экономикиеще новости
Новости обществаеще новости
Происшествияеще новости
Новости Украиныеще новости
Мировые новостиеще новости
Лента новостей
Образовательный центр «Петро Проф» - 02:41 Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля - 02:35 Шесть представителей КХЛ вошли в расширенный состав сборной Чехии на ЧМ-2018 - 02:00 Загадочный небесный объект попал на видео в Чили - 01:46 Андрей Климанов: «Преимущество объектов – в продуманной инфраструктуре» - 01:42 Все о контекстной рекламе сайта - 01:30 Военные ВСУ массово дебоширят в поездах - 01:11 Помпео прибыл в Иорданию в рамках регионального турне — СМИ - 01:00 Воспитанников школ ЦСКА посвятили в армейцы - 00:53 Процедура оспаривания кадастровой стоимости объекта - 00:43 Автомобиль трижды въехал в толпу в Уэльсе (ФОТО, ВИДЕО) - 00:42 «Живой щит»: студенты МГУ вышли на акцию протеста против фан-зоны ЧМ-2018 - 00:12 Гол Милинковича-Савича принес "Лацио" победу над "Торино" в серии А - 00:02 Макрон и Роухани обсудили ситуацию, связанную с иранским соглашением - 23:35
Последние новости
МИД Эстонии объяснил всем, как противостоять России - 09:00 В Техасе стартовала суборбитальная ракета New Shepard - 08:32 Никита Турчин назвал благоприятные даты для вступления в брак - 08:21 «Это ответный удар»: Трамп выступил с обвинениями в адрес Путина - 07:55 Удивительные кадры: Российские военные играют с детьми боевиков в Восточном Каламуне (ВИДЕО) - 07:46 Вертолеты армейской авиации ВВО совершили 30 вылетов на оказание помощи в тушении пожаров на - 07:21 Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили - 07:14 Залить Донбасс кровью: В ходе наступления ударный кулак ВСУ составит 100 000 солдат, 2000 танков и - 06:35 Военные объекты Сирии подверглись ракетному удару - 06:27 Китайская компания Xiaomi представила новый смарт-браслет с сенсорным экраном - 05:14 Неизменность трагедии: одесситам не забыть о погибших 2 мая (ФОТО) - 05:07 Тройное ДТП в Краснодаре попало на видео - 04:39 Бондарь взял бронзу в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии - 03:28