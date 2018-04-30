Никита Турчин назвал благоприятные даты для вступления в брак

Свадьба – не менее важное событие, чем рождение человека. От того, в какой день и час это произошло, зависит, так скажем, «характер» самой семьи, отношения в ней, плодовитость, продолжительность брака и многое другое. Но в отличие от времени рождения человека, выбирать которое мы почти не можем, дату проведения официальной регистрации молодоженов можно подобрать так, чтобы семья оказалась как можно более гармоничной. Учитывая лунный календарь положение двух гендерных планет – Марса и Венеры благоприятные даты для похода в ЗАГС: 26 апреля – 29 апреля 2018; 10 мая - 17 мая 2018; 22 июня- 24 июня 2018; 14-31 августа 2018.