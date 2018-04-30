Образовательный центр «Петро Проф»

Образовательный центр «ПетроПроф» был создан 9 июля 2015 года. В нем есть более 50 образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, высокое качество обучения, c применением инновационных образовательных технологий, возможность получения дополнительной квалификации по различным специальностям.

Здесь реализуются востребованные на рынке труда программы опережающего обучения, выдаются документы о квалификации (диплом, удостоверение), свидетельствующие о полученной профессиональной квалификации, проводится дистанционное обучение, дается гарантия овладения актуальными знаниями, навыками и профессиональными компетенциями, которые обеспечивают конкурентоспособность на современном рынке труда и являются залогом уверенного карьерного продвижения. Записаться на курсы повышения квалификации в Петербурге можно по телефону, указанному на сайте.

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). ПетроПроф - курсы профессиональной переподготовки в спб, стоят дешевле, чем у конкурентов.

Обучение осуществляется по следующим направлениям:

А) Повышение квалификации;

Б) Рабочие специальности;

В) Профессиональная переподготовка/подготовка;

Г) Пожарно-технический минимум;

Д) Охрана труда;

Е) Работы на высоте;

Ж) Аттестация РТН.

Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете с употреблением технических средств обучения и учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям, по адресу: город Санкт-Петербург, ул. Восстания 7. БЦ «Андреевский дом». Телефоны для связи: +7 (812) 441-34-50; +7 911 958-95- 88.