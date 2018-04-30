Огненный ад: «РусВесна» побывала на месте ночного авиаудара по секретной базе в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Минувшей ночью ВВС Израиля нанесли ракетные удары по иранским и сирийским военным объектам.

Военкоры «Русской Весны» побывали на месте и выяснили, что же произошло на самом деле и каковы последствия израильской агрессии.

В 22:30 в районе н.п. Маарин эль Джебель (провинция Хама) в результате авиаудара одной ракетой произошло возгорание склада рактено-артиллерийского вооружения 47-го танкового полка и мощная детонация боеприпасов. Примерно в 22:35 произведен второй авиационный удар по складам РАВ Иранских подразделений в районе Джаубах, здесь же располагалась стоянка техники.

В обоих случаях есть безвозвратные и санитарные потери.

По данным Израиля, здесь располагался секретный подземный завод по производству ракет, построенный еще до начала гражданской войны с помощью специалистов из Северной Кореи внутри горы Джебель-Таксис. Очевидцы отметили большую мощность и продолжительность взрыва.

Еще одной целью удара ЦАХАЛ стала станция техобслуживания автомобилей на юго-востоке Алеппо.

Военкор ВГТРК Александр Сладков прокомментировал ситуацию:

«Израиль ударил по Сирии в рабочем порядке… Израильтяне бьют по Сирии, и это уже рядовое событие. До сотни ударов в год. По своему плану, в рабочем порядке. Цели — боевые «передачки» для Хамас, ну, там, ракеты, боеприпасы…»

Как ранее сообщил «Русской Весне» военный источник: «Израильские ВВС били по иранским объектам, но частично задели позиции 47-й дивизии САР и по складам».

Напомним, что самолёты ЦАХАЛ не заходили в воздушное пространство САР.