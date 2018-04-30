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Пашинян оказался единственным кандидатом в премьеры Армении


Добавлено: 30 апр 2018 в 12:34, Категория: Новости на сегодня
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Члены армянской парламентской фракции «Елк» на сегодняшнем собрании проголосовали за то, чтобы выдвинуть лидера протестного движения Никола Пашиняна на пост главы правительства, передает РБК со ссылкой на пресс-секретаря оппозиционера Тиграна Авиняна.

По его словам, соответствующие документы уже поданы в Национальное собрание Армении. Поддержать Пашиняна выразили готовность фракции блока «Царукян» и партия «Дашнакцутюн».

Пока Пашинян – единственный зарегистрированный кандидат на пост премьер-министра. Правящая Республиканская партия, выдвигавшая на предыдущие выборы экс-президента страны Сержа Саргсяна, отказалась выставлять нового кандидата на завтрашнее голосование.

Для того чтобы возглавить правительство, Пашинян должен набрать 53 голоса в Национальном собрании. Между тем в армянском парламенте 58 депутатов от Республиканской партии, а поддержавшие оппозиционера фракции насчитывают 47 человек.


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Добавлено: 30 апр 2018 в 12:34, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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