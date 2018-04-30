Пашинян оказался единственным кандидатом в премьеры Армении

Члены армянской парламентской фракции «Елк» на сегодняшнем собрании проголосовали за то, чтобы выдвинуть лидера протестного движения Никола Пашиняна на пост главы правительства, передает РБК со ссылкой на пресс-секретаря оппозиционера Тиграна Авиняна.
По его словам, соответствующие документы уже поданы в Национальное собрание Армении. Поддержать Пашиняна выразили готовность фракции блока «Царукян» и партия «Дашнакцутюн».
Пока Пашинян – единственный зарегистрированный кандидат на пост премьер-министра. Правящая Республиканская партия, выдвигавшая на предыдущие выборы экс-президента страны Сержа Саргсяна, отказалась выставлять нового кандидата на завтрашнее голосование.
Для того чтобы возглавить правительство, Пашинян должен набрать 53 голоса в Национальном собрании. Между тем в армянском парламенте 58 депутатов от Республиканской партии, а поддержавшие оппозиционера фракции насчитывают 47 человек.