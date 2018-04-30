Пашинян рассказал о первых шагах в случае избрания премьером Армении

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян назвал своим первым политическом шагом в случае избрания премьер-министром страны проведение прозрачных парламентских выборов, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление политик сделал в понедельник в ходе выступления перед Национальным собранием республики.

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«Первое, что мы должны сделать, — провести честные и прозрачные выборы в кратчайшие сроки», — сказал Пашинян. Политик подчеркнул, что в случае, его он возглавит исполнительную власть, в стране «будет истреблена коррупция, будет действовать верховенство закона».

«Сейчас говорить о составе нового правительства очень рано. Я только кандидат в премьеры, об остальных вопросах будем говорить после моего избрания», — заявил Пашинян.

Ранее 30 апреля оппозиционная фракция «Елк» в парламенте Армении официально выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра.

Избрание главы кабмина должно состояться в парламенте 1 мая. Три фракции (блок «Царукян», «Дашнакцутюн» и «Елк») объявили, что готовы проголосовать за лидера оппозиции.

28 апреля правящая Республиканская партия Армении не стала выдвигать своего кандидата.

Пашинян может занять пост премьер-министра, если из 105 депутатов однопалатного парламента за него проголосуют 53 парламентария.

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