Первая репетиция парада Победы на Дворцовой площади

Сегодня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пройдет первая репетиция военного парада, посвященного празднованию 73 годовщины дня победы в Великой Отечественной войне.

Всего в параде Победы в северной столице примут участие около 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, воспитанников Суворовских военных училищ и кадетских корпусов, курсантов и слушателей вузов Минобороны России, МЧС РФ, МВД РФ и войск Национальной гвардии России.

В составе механизированной колонны будет более 90 единиц военной техники, включая бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортёры БТР-82А, БТР-80 со стрелками-зенитчиками, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С», «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «С-400», самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Возглавят колонну военной техники, которая пройдет парадным маршем по Дворцовой площади, легендарные танки Т-34-76, Т-34-85 и тяжелый ИС-3.

В парадном строе авиации будет задействовано более 40 единиц техники, в том числе вертолёты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые самолёты Су-24, Су-27, Су-34, Су-35, МиГ-29, МиГ-31, транспортные самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-26, Ил-76.

Тренировки парада пройдут на Дворцовой площади 24, 26, 30 апреля, 2 и 4 мая в 19.00. Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10.00.