Под завалами в тувинской шахте остался один горняк

В результате обрушения, которое произошло сегодня в 07:07 мск на угольной шахте «УК Межегейуголь» в Тандинском районе Тувы, под завалами оказался один горняк – Андрей Пикулев 1974 года рождения, передает «Интерфакс».

Главное управление МЧС по региону сообщает, что из шахты на поверхность после обрушения было выведено 79 человек. «На месте работает 12 горноспасателей», – уточнили в ведомстве.

Следственное управление СКР по Туве начало проверку по факту обрушения. «На место происшествия выехала следственная группа во главе с руководителем СУ СКР, по предварительным данным, пострадал один человек, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщили в пресс-службе тувинского СУ СКР.

В сообщении отмечается, что шахта расположена в отдаленной местности, поэтому с ней невозможно установить стабильную связь.