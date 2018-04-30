Новый американский государственный секретарь Майк Помпео 29 апреля прибыл в Амман. Там состоится его встреча с королем Иордании Абдаллой II.

Агентство Petra сообщает, что главными темами переговоров станут: сотрудничество двух государств, возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке, а также обсудят происходящее в Сирии и Ираке.

Зимой Амман посетил действующий на тот момент госсекретарь Рекс Тиллерсон. Стороны подписали меморандум. В нем сказано, что Соединенные Штаты предоставят своему главному союзнику в регионе помощь на сумму 6,3 миллиарда долларов в течение пяти лет.

В феврале 2018 года Тиллерсон также посетил Египет, Ливан, Турцию и Кувейт.