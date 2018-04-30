Порошенко поблагодарил Трампа за поставку Javelin

Президент Украины Пётр Порошенко поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за поставку противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

«Искренне благодарен за справедливое решение Donald J. Trump в поддержку Украины, в защиту свободы и демократии. Вашингтон не только выполнил нашу совместную договоренность — он продемонстрировал лидерство и важный пример», — добавил Порошенко.

Он также заявил, что рассчитывает на «твердость позиции всех партнеров Украины», прежде всего стран Большой семерки.