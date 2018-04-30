Порошенко сменил «антитеррористическую» операцию на военную

Президент Украины и верховный главнокомандующий ее Вооруженных сил Петр Порошенко объявил о завершении «антитеррористической операции» (АТО) и одновременном начале Операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Сегодня же он подписал соответствующий указ, который вступает в силу сразу же.

«Антитеррористическая операция широкомасштабная на территории Донецкой и Луганской областей завершается. Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства», – цитирует Порошенко его пресс-служба.

Эту новую операцию украинский лидер планирует распространить не только на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, но и на «территории оккупированного Крыма». По словам Порошенко, это «отпор российскому агрессору», который завершится с освобождением «последнего лоскутка украинской земли».

При этом президент Украины оставил за собой право вновь «объявлять АТО в любое время, когда возникает террористическая угроза на освобожденных территориях».