Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Замдиректора Хинганского заповедника по науке Вячеслав Кастрикин сообщил, что пламя, которое 16 апреля из-за сильных порывов ветра перекинулось в заповедник, 29 апреля потушили.

Причиной такой долгой операции по тушению стали тлеющие деревья из-за которых пламя возобновлялось. Приходилось проводить мониторинг местности. Чтобы потушить пожар в лесной зоне, использовали самолет-амфибию Бе-200 «Альтаир». Об этом сообщает РИА «Новости».

Кастрикин рассказал, что японским и даурским журавлям, а также живущей на территории заповедника тигрице, пожар не нанес вреда.

Ранее глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил, что группировку, занимающуюся тушением пламени в лесной зоне Приморского края, усилят.