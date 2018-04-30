Прихожие на любой вкус от бюджетных до элитных

Приехав в новую квартиру или обустроившись на прежнем месте жительства, у каждого пробегает в голове мысль о приобретении в прихожую мебели. И не удивительно, ведь мебель создаёт уют в доме и комфорт. Вариантов покупки мебели есть несколько, к ним относятся: обычные магазины с витринами, от производителя, а так же можно купить в интернет магазине. На сегодняшний день достаточно популярен вариант покупки мебели через интернет - магазины. В этом нет ничего удивительного, так как мир совершенствуется и данный вариант альтернатива витринным магазинам в тот момент, когда невозможно найти вариант понравившийся покупателю в одном магазине, покупатель ищет альтернативу, которую с лёгкостью может найти через интернет.

Стоит отметить, что купить прихожую можно как проще, так и более элегантную. В зависимости от запросов покупателя в наличии имеется модульного комплекта прихожая, которая внешне похожа на стенку, но предназначенная для коридора. Так же в наличии имеются обычные классические прихожие, как классического стиля, так и современного. Так же выбор предоставляется со стеклом и без стекла, с зеркалом и без него, тёмного и светлого цвета, маленькие и большие. Богатый ассортимент. Гарантия предоставляется на 1 год, а так же возврат мебели в течение 7 месяцев. Интернет - магазин осуществляют акции и специальные предложения для покупателей. Покупатель, когда становится другом, подписавшись в группы магазина, получает от 3% до 5% скидку в дальнейшем на любой товар.

Проконсультироваться с менеджером можно заказав обратный звонок или позвонив самим по номерам телефонов: +7 (343) 361-01-09 или по бесплатному номеру 8 (800) 222-48-46 ежедневно. Доставка по городу Екатеринбург осуществляется бесплатно. Доставка по Свердловской области в зависимости от города цена от 550 до 6600 рублей. Доставка по Челябинской области в зависимости от города стоимость начинается от 1000 до 2000 рублей. Оплата принимается несколькими способами: наличным платежом, безналичным, пластиковыми картами Сбербанка, так же принимается оплата при оформлении в кредит или рассрочку. В силу современного мира технологий так же принимается оплата электронными деньгами такими как: Qiwi, Webnoney, Яндекс.Деньги и Альфа-Клик. Покупайте прихожую и получайте удовольствие от приобретения.