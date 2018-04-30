Процедура оспаривания кадастровой стоимости объекта

Многие объекты недвижимости получают неверную кадастровую оценку. Она определяется при помощи специальных методов оценивания, по массовым критериям, или индивидуально по каждому конкретному объекту недвижимости.

Итак, если вас не устраивают результаты оценки, то вы вправе их оспорить по закону. Такое право определено в статье 24.18 Федерального Закона об оценочной деятельности для физических и юридических лиц. В суде или на комиссии происходит процесс оспаривания решения. От момента написания заявления и принятия решения по нему проходит за месяц.

Работники компании «Вега» готовы произвести процедуру оспаривания кадастровой стоимости самостоятельно. Перейдите по ссылке и ознакомьтесь с опытом и нюансами работы http://neo-wega.com/services/osparivanie-kadastrovoj-stoimosti/.

Программа действий такова:

В первую очередь рассматриваются все варианты развития событий. Важно оценить возможности проекта и понять насколько оправданны претензии клиента. Специалисты независимой оценочной компании «Вега» проводят общий анализ перспектив такого спора бесплатно. По итогам анализа заказчику дается вывод о перспективах процесса. Далее заказчик принимает решение о целесообразности спора по кадастровой оценке. Сотрудники компании «Вега» разъясняют заказчикам все вопросы по процедуре оспаривания. Если заказчик согласен на все детали, то подписывается договор. Работники фирмы «Вега» оформят документы в короткие сроки – за 5-10 дней. Рыночная стоимость оспаривается на ту дату, когда была определена кадастровая стоимость.

Независимая оценочная компания «Вега», ее сайт http://neo-wega.com/ работает на рынке с 2014 года. Компания гарантирует 100% положительный результат по оспариванию кадастровой стоимости. В противном случае она вернет вам деньги.