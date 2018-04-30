Противники блокировки Telegram митингуют в центре Москвы

В центре Москвы началось согласованное шествие против блокировки мессенджера Telegram. Участники мероприятия движутся от улицы Маши Порываевой по проспекту Академика Сахарова, где состоится митинг, передает ТАСС.

Противники блокировки телеграма принесли на шествие баннеры, плакаты и флаги с надписями в поддержку мессенджера. «Тысячи умных, прогрессивных молодых лиц на митинге в Москве, несмотря на очереди на рамках. СПАСИБО!» – написал на своей странице «Вконтакте» создатель Telegram Павел Дуров.

Главным символом акции в поддержку мессенджера является бумажный самолетик – эмблема телеграма. Многие участники шествия написали на своих плакатах гневные реплики в адрес Роскомнадзора, блокирующего Telegram за отказ передать ФСБ ключи от переписки пользователей.

Организаторами митинга выступила Либертарианская партия России, заявившая до 5 тысяч участников. Столичные власти, согласовавшие проведение акции, распорядились заблокировать автомобильное движение по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова, а на входах в огороженную зону установить рамки металлодетекторов для досмотра.

Ограждения, выставленные по периметру места проведения акции, охраняются сотрудниками полиции и Росгвардии вместе с дружинниками.