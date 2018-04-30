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Пучков обещал резко повысить штрафы для поджигателей травы


Добавлено: 30 апр 2018 в 11:00, Категория: Новости на сегодня
Пучков обещал резко повысить штрафы для поджигателей травы

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что необходимо увеличить штрафы для «нарушителей, которые не выполняют требования особого противопожарного режима, сжигают растительность или просто хулиганят», передает ТАСС.

Это заявление чиновник сделал в Благовещенске, куда прибыл в День пожарной охраны России для участия в церемонии награждения особо отличившихся сотрудников пожарного гарнизона Амурской области и пожарных-ветеранов. Пучков привез пожарно-спасательному гарнизону боевую одежду и аппараты защиты органов дыхания.

Выступая перед участниками церемонии, глава МЧС отметил, что от поджогов травы в итоге страдают «десятки, сотни и тысячи граждан». По его словам, возглавляемое им ведомство планирует подготовить соответствующие изменения в нормативно-правовые акты.

Пучкова поддержал губернатор Амурской области Александр Козлов, напомнивший, что сейчас максимальный штраф за пал травы – 4 тысячи рублей, тогда как, по его словам, «нарушители должны возмещать затраты, потраченные на тушение пожаров».

Глава МЧС в свою очередь заверил, что министерство делает «все, чтобы минимизировать ущерб и потери от различных чрезвычайных ситуаций, пожаров и других бед», «каждый день проявляя мужество, героизм и самоотверженность».

«Чужая беда – это беда каждого из нас», – подытожил министр.


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Добавлено: 30 апр 2018 в 11:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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