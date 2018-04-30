Путин и Макрон выступили за сохранение ядерной сделки с Ираном

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре высказались за сохранение и неукоснительное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

В ходе разговора, который состоялся по инициативе Парижа, Макрон также проинформировал российского коллегу об итогах визита в США, рассказав о позиции Вашингтона по вопросу сохранения иранской «ядерной сделки».

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На минувшей неделе во время визита в Вашингтон французский лидер отметил, что президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть условия действия СВПД и, возможно, не будет ставить подписью под уже действующим соглашением с Ираном.

В 2015 году США, Иран, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали соглашение «Совместный всеобъемлющий план действий» (СВПД). Оно касалось урегулирования проблемы иранской атомной программы. Выполнение соглашения снимает с Ирана экономические санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

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