Путин провел телефонный разговор с Макроном

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Основной темой разговора, согласно сообщению, стала иранская ядерная программа, рассказал Макрон и об итогах своего визита в США.

Были затронуты и другие актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня.

Напомним, визит президента Франции в Россию ожидается в мае текущего года. Свою готовность посетить Москву Макрон подтвердил на следующий день после ракетного удара так называемой антитеррористической коалиции западных стран по Сирии.