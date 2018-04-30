Рапиристка ЦСКА Инна Дериглазова выиграла золото в составе команды на этапе Кубка мира в Германии

Женская сборная России по фехтованию на рапирах завоевала золотую награду на этапе Кубка мира в немецком Таубербишофсхайме. В составе сборной выступали олимпийская чемпионка Инна Дериглазова из ЦСКА, а также Аделина Загидуллина и Светлана Трипапина.

В первых двух встречах россиянки не оставили никаких шансов командам Австрии (45:27) и Венгрии (45:22). В полуфинале со сборной США наши фехтовальщицы после четырех боев уступали – 17:18. Но в следующих трех поединках Трипапина выиграла у Иман Блоу 8:4, Дериглазова – у Николь Росс 5:1, а Загидуллина – снова у Блоу 5:1. Счет стал 35:24 в нашу пользу, и в итоге россиянки уверенно довели встречу до победы – 45:37.

Финал турнира имел классическую вывеску «Россия – Италия». Как часто бывает во встречах этих команд, поначалу на дорожке шла упорная борьба, где поочередно лидировали то россиянки, то итальянки. После пяти боев впереди с разницей в один укол были наши соперницы – 25:24. Однако в шестом бою Дериглазова обыграла Эрриго 6:3, выведя сборную России вперед, как оказалось, уже окончательно. В последнем круге наши рапиристки выиграли все три поединка и, победив со счетом 45:36, завоевали золотые медали турнира.

Бронзовые награды выиграла команда Франции, которая в противостоянии за третье место взяла верх над американками — 45:36.