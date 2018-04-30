«Расчлененный труп в бочке»: соцсети сообщили об убийстве в Харцызске

Жители оккупированного Харцызска в соцсетях сообщают, что в городе нашли расчлененный труп мужчины.

Так, в одном из сообществ в соцсетях пишут:

«Подслушано в Харцызске. Сегодня в 0:08. Кто что слышал за порубаного парня? (беженец, проживающий в профилактории трубного завода)».

Под постом другие пользователи отмечают:

«Это все было на Патона, 28. Открыли люк, а там бочка, открыли бочку, а там мужик расчлененный, вызвали ментов и все такое. Это все было напротив моего дома».

«Нашли на Заречной в люке. Говорят, что он лежал еще с зимы там. Вроде бы жил в гостинице, беженец, и у него 18 ножевых ранений…»

«Я сама живу в профилактории… И за порубанного парня — у нас все живы и здоровы, так что в люке не беженец из профилактория».

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