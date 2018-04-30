Решение России в пользу Китая неожиданно хлестко ударило по Европе

Европа недосчиталась значительной части поставок российской дешевой нефти.

Пока Европа решает, нужны ли ей поставки дешевой российской нефти и чинит препятствия для строительства газопровода, Москва нашла новый успешный рынок сбыта.

За первые пять месяцев этого года Европа недополучит около двадцати процентов российской нефти по сравнению с тем же периодом прошлого года. Недостаток поставок придется восполнять нефтью из США и Ближнего Востока, что обойдется в гораздо большую сумму.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой изученные агентством планы загрузки, российский экспорт нефти в Китай за первый квартал этого года вырос на 43%, что составило 750 тысяч баррелей в день, сообщает lenta.

На сегодняшний день Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Китай и постоянно наращивает объемы импорта.