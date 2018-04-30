Родченков подал иск против экс-главы Союза биатлонистов России Прохорова

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков подал иск в США против бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) российского миллиардера Михаила Прохорова, сообщает Insidethegames.

"С сегодняшнего заявления жертва становится охотником. Истцы и те, кто их финансирует, должны лучше изучить законы штата Нью-Йорк, которые защищают Родченкова от попыток использовать суды в качестве средства возмездия и запугивания", - заявил Джим Уолден, адвокат Родченкова.

Сам Родченков заявил, что жив, здоров и хорошо защищен.

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Ранее сообщалось, что российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск о клевете в суд Нью-Йорка при поддержке Прохорова. Россиянки требуют от Родченкова по 10 миллионов долларов каждая в качестве компенсации. Представитель Прохорова ранее подтвердил информацию, что бизнесмен поддержит исковое заявление биатлонисток к Родченкову. В феврале сообщалось, что информатор WADA готов подать встречный иск к Прохорову.

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК), созданная после заявлений Родченкова о якобы существовавшей в России "допинговой программы", лишила Зайцеву, Вилухину и Романову серебряных медалей ОИ-2014 в эстафете, признав их виновными в нарушении антидопинговых правил.