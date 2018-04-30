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Родченков подал в суд на Прохорова и российских биатлонисток


Добавлено: 30 апр 2018 в 22:00, Категория: Новости на сегодня
Родченков подал в суд на Прохорова и российских биатлонисток

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подал в суд на российского предпринимателя и бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Михаила Прохорова, передает РИАНовости.

«Иск доктора Родченкова является убедительным свидетельством безосновательности финансируемого Прохоровым иска против моего подзащитного, который, как я полагаю, был подан только с целью того, чтобы найти Родченкова», – заявил адвокат информатора WADA Джим Уолден.

Речь идет об иске, который подали на экс-главу Московской антидопинговой лаборатории российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина в конце февраля 2018 года в нью-йоркский городской суд. Каждая из них потребовала от Родченкова компенсацию в размере 10 млн долларов. Подачу исков финансировал Прохоров, который в 2008-2014 годах возглавлял Союз биатлонистов РФ.

«Подавая свой иск, спортсменки и Прохоров не учли законы штата Нью-Йорк, которые защищают Родченкова от попыток использовать суды для возмездия и запугивания. После подачи иска жертва становится охотником», – заявил адвокат Родченкова.

Он также сообщил, что его клиент подал в нью-йоркский суд ходатайство об отклонении иска биатлонисток в отношении него, ссылаясь на краткий срок давности для рассмотрения исков о клевете в этом суде – всего год.


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Добавлено: 30 апр 2018 в 22:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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