Родченков подал в суд на Прохорова и российских биатлонисток

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подал в суд на российского предпринимателя и бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Михаила Прохорова, передает РИАНовости.

«Иск доктора Родченкова является убедительным свидетельством безосновательности финансируемого Прохоровым иска против моего подзащитного, который, как я полагаю, был подан только с целью того, чтобы найти Родченкова», – заявил адвокат информатора WADA Джим Уолден.

Речь идет об иске, который подали на экс-главу Московской антидопинговой лаборатории российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина в конце февраля 2018 года в нью-йоркский городской суд. Каждая из них потребовала от Родченкова компенсацию в размере 10 млн долларов. Подачу исков финансировал Прохоров, который в 2008-2014 годах возглавлял Союз биатлонистов РФ.

«Подавая свой иск, спортсменки и Прохоров не учли законы штата Нью-Йорк, которые защищают Родченкова от попыток использовать суды для возмездия и запугивания. После подачи иска жертва становится охотником», – заявил адвокат Родченкова.

Он также сообщил, что его клиент подал в нью-йоркский суд ходатайство об отклонении иска биатлонисток в отношении него, ссылаясь на краткий срок давности для рассмотрения исков о клевете в этом суде – всего год.