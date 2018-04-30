МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может пропустить остаток чемпионата Англии из-за дисквалификации, сообщает The Sun.

Сообщается, что египтянин может получить трехматчевую дисквалификацию за эпизод в матче 36-го тура чемпионата Англии против "Сток Сити" (0:0). В первом тайме Салах в борьбе с защитником Брюно Мартинсом Инди попытался ударить соперника кулаком в голову. Эпизод остался незамеченным со стороны главного арбитра встречи Андре Марринера, но видеозаписи поведения Салаха доступны в социальных сетях.

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Согласно правилам Футбольной ассоциации Англии (FA), видеозаписи эпизодов, не замеченных главным судьей матча, передаются в специальную комиссию FA, которая выносит свой вердикт после просмотра нарушений. Ожидается, что решение по Салаху будет в течение 24 часов. В случае получения трехматчевой дисквалификации за проявленную грубость игрок пропустит оставшиеся игры текущего чемпионата против "Челси" (6 мая) и "Брайтона" (13 мая), а также одну игру следующего розыгрыша.

Салах в текущем сезоне провел 47 игр в составе "Ливерпуля" в различных турнирах и забил 43 мяча, в том числе 31 в английской премьер-лиге (египтянин является лучшим бомбардиром этого турнира).