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Сегодня в Донбассе официально завершается АТО


Добавлено: 30 апр 2018 в 10:14, Категория: Украина
Сегодня в Донбассе официально завершается АТО

Сегодня в Донбассе официально заканчивается АТО, и на смену приходит Операция объединенных сил.

Соответствующее распоряжение было подписано президентом Украины Петром Порошенко. В соответствии с распоряжением президента, с сегодняшнего дня, в зоне боевых действий на востоке Украины будет действовать особый порядок.

Руководить ООС отныне будет Объединенный оперативный штаб ВСУ. Под его началом будут находиться силы и средства ВСУ, другие военные формирования, МВД, Нацполиция, которые привлекаются «к сдерживанию и отпору российской агрессии в Донецкой и Луганской областях».

Работники правоохранительных органов, военнослужащие и все, кто вовлечен в противостояние агрессору, подчиняются начальнику Объединенного оперативного штаба ВСУ.

Командующий Объединенных сил участвует в развертывании сил и разработке планов действий на случай непредвиденных обстоятельств для применения ВСУ и сил обороны.

Кроме того, он также имеет право докладывать непосредственно президенту о готовности и ходе выполнения задач Объединенными силами. Замысел применения Объединенных сил в операциях утверждается президентом


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Добавлено: 30 апр 2018 в 10:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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