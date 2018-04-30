Семин: спокойно отношусь к фейковым новостям о приходе Анчелотти в "Локомотив"

КРАСНОДАР, 30 апр – РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил, что спокойно относится к слухам о том, что в следующем сезоне железнодорожников может возглавить итальянский специалист Карло Анчелотти.

"Локомотив" в понедельник в гостях проиграл "Краснодару" со счетом 0:2 в матче 28-го тура чемпионата России и не смог досрочно завоевать титул. Ранее СМИ сообщали, что представители "красно-зеленых" встречались с Анчелотти в Турине и выразили заинтересованность в сотрудничестве.

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На послематчевой пресс-конференции Семин, отвечая на вопрос, не повлияли ли на результат слухи о приходе Анчелотти, заявил: "Я к этим фейковым новостям… Особенно перед каждой игрой официальной они все время появляются. Я чересчур спокойный в этом плане. Такие новости были и перед "Зенитом".

"Это все, друзья, бред", - заявил пресс-аташе "Локомотива" Андрей Бодров.

"Ну почему бред? – переспросил Семин. – Они (слухи) появились перед "Зенитом", да практически перед каждой игрой. Наверное, тут не так просто все".

Первый гол "Краснодар" забил с пенальти, назначенного за фол Антона Миранчука на Сергее Петрове. Мяч забил Федор Смолов. "Краснодар" играл очень хорошо, - отметил Семин. - И за исключением этих двух моментов (с голами), на мой взгляд, мы тоже играли очень достойно. Игра была напряженная, до ошибки, и ошибку мы допустили совсем необязательную. Не притрагивайся Миранчук руками (к Петрову), мяч вообще уходил… Но кто допускает ошибки, тот проигрывает. Был очень-очень хороший уровень футбола".