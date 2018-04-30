Шесть представителей КХЛ вошли в расширенный состав сборной Чехии на ЧМ-2018

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Тренерский штаб сборной Чехии во главе с Йозефом Яндачем объявил расширенный состав команды на чемпионат мира-2018 в Дании, в заявку вошли шесть игроков, представляющих клубы КХЛ, сообщается на официальном сайте Чешского хоккейного союза.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге, сборная Чехии выступит на групповом этапе в группе А, где ее соперниками будут команды России, Швеции, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.

Как отмечается, в заявку чешской национальной команды вошли 26 игроков - три вратаря, восемь защитников и 15 форвардов. Среди вратарей присутствует голкипер "Трактора" Павел Францоуз, в число защитников вошли Михал Йордан из "Амура" и Адам Полашек из "Сочи", в нападении чешской сборной КХЛ представляют Андрей Нестрашил и Робин Ганзл из "Нефтехимика", а также Роман Горак из "Витязя".

Полностью состав сборной Чехии:

вратари - Павел Францоуз ("Трактор", КХЛ), Давид Риттих ("Калгари Флэймз", НХЛ), Доминик Храковина ("Таппара", Финляндия);

защитники - Радко Гудас ("Филадельфия Флайерз", НХЛ), Михал Йордан ("Амур", КХЛ), Адам Полашек ("Сочи", КХЛ), Давид Шкленичка, Михал Моравец (оба - "Пльзень", Чехия), Давид Музил ("Оцеларжи", Чехия), Мартин Планек ("Маунтфилд", Чехия), Филип Пырохта ("Били Тигржи" Либерец, Чехия);

форварды - Роман Червенка ("Фрибур-Готтерон", Швейцария), Андрей Нестрашил, Робин Ганзл (оба - "Нефтехимик", КХЛ), Радек Факса ("Даллас Старз", НХЛ), Томаш Плеканец ("Торонто Мейпл Лифс", НХЛ), Доминик Кубалик ("Амбри Пиотта", Швейцария), Дмитрий Яшкин ("Сент-Луис Блюз", НХЛ), Михал Ржепик ("Спарта" Прага, Чехия), Мартин Каут ("Динамо Пардубице", Чехия), Роман Горак ("Витязь", КХЛ), Томаш Хыка ("Чикаго Вулвз", AHL), Филип Хытил ("Нью-Йорк Рейнджерс", НХЛ), Мартин Нечас ("Комета Брно", Чехия), Роберт Коусал ("Давос", Швейцария), Давид Штястны ("Злин", Чехия).