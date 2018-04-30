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» » Шик: "Ромы" может забить 3 мяча "Ливерпулю", их защита не так хороша, как атака

Шик: "Ромы" может забить 3 мяча "Ливерпулю", их защита не так хороша, как атака


Добавлено: 30 апр 2018 в 23:11, Категория: Спорт
Шик: "Ромы" может забить 3 мяча "Ливерпулю", их защита не так хороша, как атака

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Футболисты итальянской "Ромы" способны забить три гола английскому "Ливерпулю" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и пробиться в финал турнира, заявил нападающий римлян Патрик Шик.

Ответный полуфинальный матч между "Ромой" и "Ливерпулем" пройдет в среду в Риме. Первый матч закончился поражением "волков" со счетом 2:5. На стадии 1/4 финала римляне в гостях проиграли испанской "Барселоне" со счетом 1:4, но прошли дальше благодаря домашней победе 3:0.

"Как и на матче с "Барселоной", на стадионе будет фантастическая атмосфера. Возможно, она будет даже лучше, если это вообще возможно, - приводит слова Шика Football Italia. – В конце первого матча мы увидели, что их оборона не так сильна, как атака, поэтому у нас будет шанс забить три мяча на своем поле. На мой взгляд, мы должны выйти на поле без страха, с большей решимостью и мужеством".


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Добавлено: 30 апр 2018 в 23:11, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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