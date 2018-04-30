Сиара и Рассел Уилсон пышно отметили первый день рождения своей дочери Сиенны Принцесс

Сиара и Рассел Уилсон с детьми

28 апреля 2017 года у Сиары и Рассела Уилсона родилась дочь Сиенна Принцесс. Первый день рождения малышки супруги решили отметить с размахом. 32-летняя певица и 29-летний футболист устроили для девочки очень красивый праздник, украсив дом разноцветными шарами, композициями цветов и заказав трехъярусный свадебный торт. Все было выполнено и украшено в одной цветовой гамме и выглядело очень стильно. Но главным элементом праздничного декора, пожалуй, стала пышная юбка, которая была надета на стульчик девочки. Сидевшая за ним в цветочной короне Сиенна выглядела словно принцесса и, судя по ее выражению лица, не ожидала такого подарка от родителей.

Сиенна Принцесс

Это первый день рождения Сиенны Принцесс. 28 апреля 2017 года всегда будет одним из лучших дней в моей жизни. С днем рождения, ангел,

— написала в своем Instagram Сиара.

Господь благословил нас. Я люблю тебя, моя сладкая СиСи,

— расчувствовался Уилсон.

Сиенна Принцесс

Отметим, что у Сиары есть почти четырехлетний сын Фьюче Захир Вилберн от рэпера Future, который с мужем матери, кажется, нашел общий язык и отлично ладит, да и к младшей сестре испытывает самые трепетные и нежные чувства.

Фьюче Захир Вилберн и Сиенна ПринцессСиара с детьми