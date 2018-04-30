СКР начал проверку аварийной посадки Ил-38 в Жуковском

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по факту аварийной посадки самолета Ил-38 ВВС Индии, который приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский без передней стойки шасси.

«Меры, предпринятые экипажем для выпуска шасси от основной и аварийной системы, результатов не дали, в результате чего командир воздушного судна принял решение произвести посадку на основные стойки шасси с убранной передней стойкой», – цитирует агентство новостей «Москва» старшего помощника руководителя управления межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Елену Марковскую.

«Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщается на сайте СКР.

Инцидент произошел 28 апреля при заходе самолета на посадку. По словам Марковской, только благодаря мастерству и опыту командира экипажа никто не пострадал, а сам самолет получил лишь незначительные повреждения несиловых элементов планера и обтекателей.