Тема отравления опять всколыхнула Британию. На этот раз российское руководство обвиняют в отравлении главы нефтегазовой компании ВР Боба Дадди, которое было совершено в 2008 году.

Так, издание The Telegraph сообщает, что за отравлением Дадли через еду стоит ФСБ. Доводы журналистов вытекают из рассказа бывшего сотрудника ВР Ильи Заславского. С его слов, руководство РФ было заинтересовано в смещении Дадли с поста ВР, в связи с чем был разработан план «медленного отравления».

Заславский утверждает, что отравляющее вещество было подмешано в еду нефтяного магната, однако с точностью утверждать, кто это сделал, он не может. Тем не менее он, сообщил британским журналистам, что всего российские власти намеревались сместить с руководящих постов иностранных компаний порядка 150 менеджеров. Собирались ли российские спецслужбы всех отравить, или действовать другими способами, в The Telegraph не сообщают.

В дополнение к приведенной информации деловой журнал «Взгляд» отмечает, что Боб Дадли жив, здоров, ему исполнилось 62 года.