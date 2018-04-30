Советские железные дороги мешают НАТО перебросить войска к границам РФ

Такой вывод сделали эксперты из американской Военной академии в Вест-Пойнте.

Существующие железнодорожные пути в Европе не дадут оперативно перебросить войска и военную технику НАТО в случае конфликта с РФ, указывается в их докладе, который попал в распоряжение RT.

Аналитики считают, что железнодорожное сообщение в Эстонии, Литве и Латвии требует модернизации - в этих странах железные дороги не менялись со времен Советского Союза.

Различающиеся стандарты путей в Европе и странах Прибалтики делают невозможной быструю переброску войск НАТО в случае конфликта. Это дает Москве преимущество, так как для переброски войск из ФРГ к российским границам нужно как минимум двое суток.

Поездам, перевозящим военную технику НАТО, придется перемещать свой груз на составы, адаптированные к российской колее, либо воспользоваться грузовым автотранспортом. В обоих случаях требуется много времени и ресурсов, отмечается в докладе.

Альянс с 2016 года придерживается официальной стратегии сдерживания РФ, в связи с чем разместил дополнительные батальоны в Польше и в Прибалтике.