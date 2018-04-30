«Срочно всем»: МИД Украины призывает усилить давление на Россию

МИД Украины призвал страны Запада усилить давление на Россию в связи с ситуацией в Донбассе.

«России нужна дестабилизация в Украине. 61 атака, использованы мины, семеро раненых (украинских военных — прим. РВ). Призываем партнеров усилить давление на Россию», — написала на английском в своем Twitter официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

Коллега пана Климкина почему-то уверена, что «западные партнёры» читают её Twitter.

Как сообщала «Русская Весна», вчера Киев доставил на Донбасс четыре вагона солдат и реактивную артиллерию.

В целом же с середины апреля Украина, не скрываясь, готовится к военному наступлению, наводя понтонные переправы.