США подтвердили поставку Украине ракетных комплексов Javelin

Представители Госдепартамента США подтвердили осуществление первой поставки на Украину противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, детали поставки не приводятся, передаёт телеканал «Рен ТВ».

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«Их (противотанковые комплексы — прим. ред.) уже доставили», — цитирует канал представителя американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

Таким образом она ответила на вопрос одного из журналистов о перспективах военно-технического сотрудничества США и Украины, не уточнив, о каком количестве ПТРК идёт речь.

Ранее сообщалось, что Белый дом согласовал поставку Украине 37 установок и 210 ракет к ним, общая стоимость которых оценивалась в 210 млн долларов.

О договорённости между США и Украиной на поставку противотанковых комплексов, стало известно в декабре 2017 года. По информации ряда СМИ, президент США Дональд Трамп ставил условием передачи Киеву ракетных вооружений полную оплату этого оружия украинской стороной.

Ранее 30 апреля президент Украины Пётр Порошенко объявил о завершении режима «антитеррористической операции» (АТО) на Донбассе. Новый формат получил название операция объединённых сил и заключается в расширении полномочий ВСУ на территории подконтрольных частей Донецкой и Луганской областей.

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