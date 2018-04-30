Сторонники Михаила Саакашвили объявили о создании новой политической партии

Политические соратники Михаила Саакашвили в Грузии создали новую оппозиционную партию – “Открытая платформа”. Об этом заявил грузинский политик Ника Мелия.Отмечается, что главная задача новообразованной политсилы – определиться с единым кандидатом от оппозиции на следующие выборы президента Грузии.Что касается самого господина Саакашвили, то он в очередной раз заявил, что не намерен принимать участия в грузинских выборах.Напомним, что на минувшей неделе депортированный из Украины экс-губернатор Одесской области вновь напомнил о себе и отметил, что планирует вернуться в Киев до конца 2018 года.