Тереза Мэй знала о «разнарядке» на депортацию нелегалов

Глава британского правительства Тереза Мэй признала, что знала о существовании целевых показателей по ежегодному выдворению нелегальных мигрантов.

«Когда я была главой МВД, мы ставили задачи по депортации людей, находящихся здесь нелегально», – цитирует премьер-министра газета The Independent. По словам Мэй, такие задачи и их выполнение крайне важны, поскольку дают обществу уверенность в том, что правительство контролирует миграционные процессы.

Пресс-секретарь главы правительства подчеркнул, что после ухода с поста министра внутренних дел Тереза Мэй – то есть с 2016 года – больше не была в курсе того, как в ведомстве работают с нелегальными мигрантами.

Напомним, ранее из-за скандала вокруг «разнарядки» на высылку нелегалов вынуждена была уйти в отставку глава МВД Британии и соратница Мэй – Эмбер Радд. Ей, поначалу отрицавшей факт своей осведомленности о существовании целевых показателей депортации, пришлось признать, что она о них знала.

После ухода Радд министерство внутренних дел Великобритании возглавил сын пакистанских эмигрантов Саджид Джавид.