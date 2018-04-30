Тройное ДТП в Краснодаре попало на видео

В Краснодаре произошла авария с участием сразу трех иномарок.

Воскресным вечером в Краснодаре столкнулись три машины, в результате чего пострадали шесть человек, в их числе шестнадцатилетний подросток.

Об этом сообщила ТАСС пресс-служба регионального ГУ МВД.

Как уточнили в ведомстве авария произошла на Ростовском шоссе. По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине одного из водителей пострадавших машин, который выехал на встречную полосу на оживлённом участке магистрали.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.