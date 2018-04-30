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Удивительные кадры: Российские военные играют с детьми боевиков в Восточном Каламуне (ВИДЕО)


Добавлено: 30 апр 2018 в 07:46, Категория: Новости на сегодня
Удивительные кадры: Российские военные играют с детьми боевиков в Восточном Каламуне (ВИДЕО)

На минувшей неделе исламисты из группировок «Ахмад аль-Абдо», «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам» сдали город Рухейба в Восточном Каламуне российским и сирийским военнослужащим.

Предлагаем вашему вниманию уникальные кадры, на которых военнослужащие военной полиции Минобороны России играют с детьми боевиков во время вывода из населённого пункта Рухейба

Об этом в видеорепортаже «Русской Весны» из сирийского региона Восточный Каламун.

Напомним, на днях Рухейбу покинули несколько сотен членов незаконных вооружённых формирований и чуть более тысячи членов их семей.


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Добавлено: 30 апр 2018 в 07:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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