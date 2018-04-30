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» » «Угашенные оба»: соцсети высмеяли новые фото Захарченко и Тимофеева

«Угашенные оба»: соцсети высмеяли новые фото Захарченко и Тимофеева


Добавлено: 30 апр 2018 в 19:11, Категория: Украина

Главарь «ДНР» Александр Захарченко и «министр доходов и сборов «ДНР» Александр Тимофеев «Ташкент» рассмешили социальные сети своими новыми фото.

Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter выложил их фото и написал: ?"Лидеры «Оплота Донбасса» Захарченко и Тимофеев после присяги молодежи «Оплота» на верность».

По фото пользователи сразу оставили забавные комментарии:

«Куромаршал и его кошелек!»,

«Так они бухие! Курсант даже рядом смеется…»,

«Они угашенные оба»,

«Клоуны»,

«Ужас, тихий ужас».


Фото:
«Угашенные оба»: соцсети высмеяли новые фото Захарченко и Тимофеева

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Добавлено: 30 апр 2018 в 19:11, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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