Украинцы, которые застряли в Египте, наконец возвращаются домой, – МИД

Украинские туристы, которые почти трое суток не могли вылететь из популярного египетского курорта Шарм-эль-Шейх, возвращаются на Родину.Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.27 апреля более 200 украинцев, среди которых почти сорок детей, не смогли вылететь из Египта чартерным самолетом авиакомпании Yan Air во Львов по техническим причинам.По словам дипломата, после нескольких дней ожидания, туристам все же удается вернуться в Украину."Украинцы, задержавшиеся в Шарм-эль-Шейхе, возвращаются на Родину. Ситуация на контроле МИД", –написал Кирилич.