Умные ракеты, безумные политики и всесильные сети (ВИДЕО)

Самые интересные и важные новости апреля разбирают по косточкам журналисты Дмитрий Перетолчин, Андрей Фефелов, Анна Скок и Илья Титов.

Россия возрождает пионерию, Европа теряет терпение, а США ещё держатся и перекрашивают преступников.

Венгрия летит в объятия России: как отреагировали европейские СМИ на выборы Виктора Орбана.

Является ли Елизавета Вторая потомком пророка Мухаммада и как это может расширить границы империи.

Сбежавший Дуров, смиренный Цукерберг и все что вы хотели знать о свободе в соцсетях.