В Киеве избили Мустафу Найема

В Киеве произошла драка, во время которой пострадал нардеп Мустафа Найем. Об этом сам депутат написал на своей странице в Facebook.

«В целом, ничего экстраординарного. Кубик на перекрёстке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав и попробовал подрезать. Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, ведут себя по-хамски и с гонором, не уступаю принципиально», – описал начало конфликта Найем.

Далее, по его словам, началась перепалка, со временем переросшая в драку.

«Ну, как драка — дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось. Теперь в больнице, перелом челюсти и ещё чего-то», – констатировал нардеп.

Найем просит не создавать ажиотаж вокруг этой ситуации и пообещал не выкладывать фотографии с «трагическими рассказами».



Нардеп Антон Геращенко подтвердил информацию о драке у Бессарабского рынка, где «кто-то кого-то подрезал или кто-то кому-то не уступил». Найем, согласно данным Геращенко, получил легкие телесные повреждения.

Тем, кто избил нардепа, Геращенко посоветовал поскорее приезжать в Печерский райотдел и дать показания, чтобы оперативники могли сэкономить время для «раскрытия более серьезных преступлений, совершенных сегодня».

Фото: vesti-ukr.com