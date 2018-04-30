В Киеве узнали о новых трубопроводах Европы для взаимных поставок газа из России

Украинские журналисты узнали о новых газопроводах в Европе, которые добьют газотранспортную систему Украины.

В частности, сообщается о планах Румынии, Болгарии, Словакии и Турции разработать новую систему соединительных трубопроводов «Восточное кольцо» (Eastring). Проект обеспечит взаимные поставки российского природного газа.

Стало известно, что новые маршруты обходят Украину со всех сторон, а все, что идет мимо украинской ГТС, больно бьет по ее транзиту. Новая система трубопроводов позволит выполнить директивы ЕС о минимум двух поставщиках и маршрутах поставок сырья.

Украинские СМИ отмечают «безусловную нужность» таких проектов: