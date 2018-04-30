В Курганской области представлено третье издание книги о прославленном артиллерийском соединении

В поселке Плановый Щучанского района Курганской области состоялась презентация нового издания книги о боевом пути Пражской Краснознаменной ордена Суворова II степени реактивной артиллерийской бригады.

Книга «Убойный калибр» стала третьим изданием исторического очерка о соединении. Существенно дополненная информация о 75 годах службы Отечеству, уникальные архивные документы и фотографии, качественная полиграфия – результат совместного труда офицеров и ветеранов, большого авторского коллектива под руководством командира соединения Олега Серкеза. Ответственный за работу редакционной коллегии и издание книги, подполковник Сергей Попов продолжал ее даже в полевых условиях.

Третье издание вышло в свет при финансовой поддержке шефов из города Муравленко ЯНАО, а также при содействии главы города Александра Подороги.

«Такие издания – это не просто исторические очерки, это вклад в увековечивание подвига героев сражений за Родину, в укрепление духа защитников Отечества. Знание о том, в каком соединении служишь, какие подвиги свершили твои предшественники, помогает понять историю России через боевой путь родного соединения. Книга будет достойной наградой лучшим военнослужащим-артиллеристам!» - отметил председатель совета шефов воинских частей Игорь Михайлов.