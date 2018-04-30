В Малайзии вынесен первый приговор по закону о фейковых новостях

Малайзийский суд вынес первый приговор по закону о борьбе с фейковыми новостями. Приговоренный – 46-летний уроженец Йемена Салах Салем Салех Сулейман, имеющий датское гражданство. Ему предстоит провести неделю в тюрьме и заплатить штраф в размере примерно 2,5 тыс. долларов, передает ТАСС со ссылкой на малайзийскую газету The Sun.

Сулейман был обвинен в том, что опубликовал в соцсетях не соответствующий действительности рассказ о том, как стал жертвой инцидента со стрельбой, и критику в адрес правоохранительных органов по этому поводу.

В частности, мужчина писал, что полиция прибыла на место происшествия только через 50 минут, а скорая – через час.

Когда история получила распространение благодаря СМИ, полиция опровергла обвинения Сулеймана, заявив, что патруль был на месте уже через десять минут после поступления сигнала тревоги.

Обвиняемый сослался на незнание закона о фейковых новостях и пытался добиться смягчения приговора рассказом о том, что у него на попечении находятся три жены, шестеро детей и больная мать.

В Малайзии гражданин Дании находится по туристической визе и проживает в кондоминиуме в Куала-Лумпуре вместе со своим другом. До заседания суда он провел в тюрьме неделю и может быть отпущен на свободу, поскольку срок предварительного заключения засчитывается как исполнение приговора, однако продолжает пребывать за решеткой из-за невозможности выплатить штраф. В таких случаях малайзийское законодательство предусматривает замену материального взыскания лишением свободы сроком на месяц.

Anti Fake News Act 2018, принятый парламентом Малайзии в апреле, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и штраф в размере до 168 тысяч долларов.