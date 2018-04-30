В МИД уточнили число туристов, вылетевших из Египта

Из египетского Шарм-эль-Шейха на родину вылетели 705 украинцев. Об этом сообщил в Twitter заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
«Четырьмя рейсами из Шарм-эль-Шейха в Украину вылетели 705 украинцев. Уточняем, нет ли тех, кто не зарегистрировался и ожидает возвращения в Украину. Ситуация на контроле Министерства иностранных дел Украины», – написал он.
Чотирма рейсами з Шарм-ель-Шейху до України вилетіли 705 українців. Уточнюємо, чи немає тих, хто не зареєструвався й очікує повернення до України. Ситуація на контролі @MFA_Ukraine
— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 30 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что туристы, три дня ждавшие вылета, покинули Египет.
Фото: Samoleting.ru