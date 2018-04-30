В МВД озвучили число боевиков, привлеченных к ответственности с начала года

Показать меню
Актуально
Роскомнадзор разблокировал часть адресов хостинг-провайдеров - 16:11 Роскомнадзор разблокировал часть адресов хостинг-провайдеров Организаторы «Конопляного марша» отказались от него из-за давления на местные - 16:11 Организаторы «Конопляного марша» отказались от него из-за давления на местные власти В Кремле не получали просьб о национализации «Русала» - 16:11 В Кремле не получали просьб о национализации «Русала» В Помпеях найден скелет ребенка - 16:12 В Помпеях найден скелет ребенка Российские пользователи сообщили о сбоях в работе «ВКонтакте» и YouTube - 16:12 Российские пользователи сообщили о сбоях в работе «ВКонтакте» и YouTube Медведев предложил индивидуальные санкции против граждан США - 16:13 Медведев предложил индивидуальные санкции против граждан США СМИ: Монтелла может быть уволен с поста главного тренера "Севильи" - 16:25 СМИ: Монтелла может быть уволен с поста главного тренера Акция «Помним» пройдет в Москве - 16:28 Акция «Помним» пройдет в Москве Личный опыт: как я рожала в "королевской" больнице в Лондоне - 16:36 Личный опыт: как я рожала в Малый ракетный корабль проекта 22800 «Шквал» для ВМФ России будет спущен на - 16:39 Малый ракетный корабль проекта 22800 «Шквал» для ВМФ России будет спущен на воду на Санкт-Петербурге Массированный удар в Донбассе: в ДНР сообщили о новой атаке ВСУ - 16:47 Массированный удар в Донбассе: в ДНР сообщили о новой атаке ВСУ Андрей Денисов считает пару Ефременкой и Кучерова примером для подражания - 17:00 Андрей Денисов считает пару Ефременкой и Кучерова примером для подражания Трамп переговорил с главами Южной Кореи и Японии о КНДР - 17:14 Трамп переговорил с главами Южной Кореи и Японии о КНДР МИД РФ предупредил о риске пиратского захвата судов Украиной - 17:17 МИД РФ предупредил о риске пиратского захвата судов Украиной Новая мембрана сможет выловить частицы размером меньше 10 нанометров - 17:18 Новая мембрана сможет выловить частицы размером меньше 10 нанометров Владивосток и Хабаровск могут принять саммит Трампа и Ким Чен Ына - 17:18 Владивосток и Хабаровск могут принять саммит Трампа и Ким Чен Ына Пенсионный фонд Илюмжинова лишился лицензии - 17:18 Пенсионный фонд Илюмжинова лишился лицензии
» » В МВД озвучили число боевиков, привлеченных к ответственности с начала года

В МВД озвучили число боевиков, привлеченных к ответственности с начала года


Добавлено: 30 апр 2018 в 14:42, Категория: Украина
В МВД озвучили число боевиков, привлеченных к ответственности с начала года

С начала текущего года в Донбассе к ответственности привлекли 100 боевиков, из них 86 подозреваемых задержаны.

В пресс-службе МВД Украины сообщают: «За четыре месяца полиция привлекла к ответственности 100 боевиков. Из них — 86 задержаны, еще 14 — объявлены в розыск и привлекаются к ответственности заочно. Среди них — жители Славянска, Константиновки, Лимана и Доброполья в возрасте от 22 до 52 лет».

По данным, задержанные в основном х дежурили на блокпостах боевиков, незаконно обыскивали транспортные средства и ограничивали свободу на передвижение.


Материалы по теме:

На Донетчине за неделю полиция задержала 10 боевиков и их пособников
В СБУ озвучили число боевиков, задержанных с начала года
На Донетчине за неделю задержали 35 боевиков и их пособников
В Дагестане ликвидировали 90 боевиков с начала года
Добавлено: 30 апр 2018 в 14:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Алфёров: Интернет должен работать на развитие человечества

Алфёров: Интернет должен работать на развитие человечества

«Пахнет войной»: сенатор о возможном отказе США от иранской ядерной сделки

«Пахнет войной»: сенатор о возможном отказе США от иранской ядерной сделки

Российские военнослужащие в Приднестровье провели показательные занятия по противопожарной подготовке

Российские военнослужащие в Приднестровье провели показательные занятия по противопожарной подготовке

Telegram вновь доступен в Европе и Африке

Telegram вновь доступен в Европе и Африке

Новости России
еще новости
Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Пожар на территории Хинганского заповедника в Приамурье потушили

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

Экспедицию по поиску затонувших в Финском заливе подлодок начнут 30 апреля

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

«Аэрофлот» пообещал уволить стюардессу, назвавшую Калининград Кенигсбергом

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Telegram сообщил о постепенном восстановлении работы после сбоя 

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Белла Хадид и Хейли Болдуин отдыхают в Майами: горячие снимки около бассейна и яркое видео с прогулки на яхте

Белла Хадид и Хейли Болдуин отдыхают в Майами: горячие снимки около бассейна и яркое видео с прогулки на яхте

Даниил Гухман и Давид Анташвили поддерживают друг друга

Даниил Гухман и Давид Анташвили поддерживают друг друга

6-летняя Харпер Бекхэм задумалась о карьере звездного визажиста и поэкспериментировала над внешностью родителей

6-летняя Харпер Бекхэм задумалась о карьере звездного визажиста и поэкспериментировала над внешностью родителей

Сиара и Рассел Уилсон пышно отметили первый день рождения своей дочери Сиенны Принцесс

Сиара и Рассел Уилсон пышно отметили первый день рождения своей дочери Сиенны Принцесс

Новости политики
еще новости
Украинцу Грибу в РФ продлили арест

Украинцу Грибу в РФ продлили арест

БПП и

БПП и "Батькивщина" насчитали себе победу в ОТГ

«Это ответный удар»: Трамп выступил с обвинениями в адрес Путина

«Это ответный удар»: Трамп выступил с обвинениями в адрес Путина

«Это не к нам»: Захарова отказалась повторить за США трюк с «синей тряпкой»

«Это не к нам»: Захарова отказалась повторить за США трюк с «синей тряпкой»

Новости экономики
еще новости
В Киеве узнали о новых трубопроводах Европы для взаимных поставок газа из России

В Киеве узнали о новых трубопроводах Европы для взаимных поставок газа из России

Меркель, Макрон и Мэй объявили Трампу войну, Вашингтону обещан «тройной удар»

Меркель, Макрон и Мэй объявили Трампу войну, Вашингтону обещан «тройной удар»

Власти Белоруссии подготовили неприятный сюрприз для безработных жителей страны

Власти Белоруссии подготовили неприятный сюрприз для безработных жителей страны

Михаил Прохоров намерен подать в суд на ФБК из-за расследования

Михаил Прохоров намерен подать в суд на ФБК из-за расследования

Новости общества
еще новости
Музыканты Центрального военного оркестра Минобороны России исполнят песни о Великой Отечественной войне в джазовых аранжировках

Музыканты Центрального военного оркестра Минобороны России исполнят песни о Великой Отечественной войне в джазовых аранжировках

«Если увидите, не приближайтесь»: в Британии забили тревогу из-за смертельной угрозы

«Если увидите, не приближайтесь»: в Британии забили тревогу из-за смертельной угрозы

В строящемся городе Циолковский началась весенняя студенческая стройка

В строящемся городе Циолковский началась весенняя студенческая стройка

Украинцы, которые застряли в Египте, наконец возвращаются домой, – МИД

Украинцы, которые застряли в Египте, наконец возвращаются домой, – МИД

Происшествия
еще новости
Тройное ДТП в Краснодаре попало на видео

Тройное ДТП в Краснодаре попало на видео

Решилась судьба российских детей, чьих мам приговорили к пожизненному сроку в Ираке

Решилась судьба российских детей, чьих мам приговорили к пожизненному сроку в Ираке

Жительница Нижнего Новгорода призналась в убийстве своих детей

Жительница Нижнего Новгорода призналась в убийстве своих детей

В Ростове из-за крупной аварии не было интернета

В Ростове из-за крупной аварии не было интернета

Новости Украины
еще новости
В МВД озвучили число боевиков, привлеченных к ответственности с начала года

В МВД озвучили число боевиков, привлеченных к ответственности с начала года

«Расчлененный труп в бочке»: соцсети сообщили об убийстве в Харцызске

«Расчлененный труп в бочке»: соцсети сообщили об убийстве в Харцызске

«ИГИЛ» взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле

«ИГИЛ» взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Сегодня в Донбассе официально завершается АТО

Сегодня в Донбассе официально завершается АТО

Мировые новости
еще новости
На Херсонщине совершил самоубийство военный

На Херсонщине совершил самоубийство военный

В Техасе стартовала суборбитальная ракета New Shepard

В Техасе стартовала суборбитальная ракета New Shepard

Ученые нашли новый способ борьбы с туберкулезом

Ученые нашли новый способ борьбы с туберкулезом

Астрономы открыли звезду-

Астрономы открыли звезду-"вампира", взорвавшую соседнее светило




Лента новостей
Услуги адвоката по уголовным делам в Москве - 13:47 Услуги адвоката по уголовным делам в Москве«Расчлененный труп в бочке»: соцсети сообщили об убийстве в Харцызске - 13:28 «Расчлененный труп в бочке»: соцсети сообщили об убийстве в ХарцызскеСМИ Британии обвинили Россию в отравлении нефтяного магната - 13:20 СМИ Британии обвинили Россию в отравлении нефтяного магнатаВ США назвали пять «худших российских пистолетов» (ФОТО) - 13:07 В США назвали пять «худших российских пистолетов» (ФОТО)Московское "Динамо" расторгло контракты с тремя хоккеистами - 12:55 Московское Более 300 праздничных мероприятий для военнослужащих запланировано в частях и соединениях 41-й - 12:46 Более 300 праздничных мероприятий для военнослужащих запланировано в частях и соединениях 41-й общевойсковой армии ЦВОГандболистки "Уфы-Алисы" обыграли "АГУ-Адыиф" в матче турнира за 9-11-е места ЧР - 12:42 Гандболистки К концу мая паром в едином билете до Крыма заменят автобусом - 12:35 К концу мая паром в едином билете до Крыма заменят автобусомПашинян оказался единственным кандидатом в премьеры Армении - 12:34 Пашинян оказался единственным кандидатом в премьеры АрменииГлава британского МВД ушла в отставку из-за мигрантов - 12:34 Глава британского МВД ушла в отставку из-за мигрантовДаниил Гухман и Давид Анташвили поддерживают друг друга - 12:28 Даниил Гухман и Давид Анташвили поддерживают друг другаНемецкие военные лётчики увольняются из-за нежелания воевать с Россией - 12:19 Немецкие военные лётчики увольняются из-за нежелания воевать с Россией6-летняя Харпер Бекхэм задумалась о карьере звездного визажиста и поэкспериментировала над - 12:14 6-летняя Харпер Бекхэм задумалась о карьере звездного визажиста и поэкспериментировала над внешностью родителейДодавить КНДР: Япония и США объединились для «максимального давления» - 12:05 Додавить КНДР: Япония и США объединились для «максимального давления»
Последние новости
Путин провел телефонный разговор с Макроном - 15:21 Путин провел телефонный разговор с Макроном Зидан: игроки "Реала" сосредоточены и решительны перед ответной игрой с "Баварией" - 15:18 Зидан: игроки Музыканты Центрального военного оркестра Минобороны России исполнят песни о Великой Отечественной - 15:00 Музыканты Центрального военного оркестра Минобороны России исполнят песни о Великой Отечественной войне в джазовых аранжировках Немного истории об эвакуаторах - 14:59 Немного истории об эвакуаторах На Херсонщине совершил самоубийство военный - 14:53 На Херсонщине совершил самоубийство военный В МВД озвучили число боевиков, привлеченных к ответственности с начала года - 14:42 В МВД озвучили число боевиков, привлеченных к ответственности с начала года Число жертв двух терактов в Кабуле выросло до 29 человек - 14:36 Число жертв двух терактов в Кабуле выросло до 29 человек Главой британского МВД стал сын пакистанского эмигранта - 14:35 Главой британского МВД стал сын пакистанского эмигранта В Малайзии вынесен первый приговор по закону о фейковых новостях - 14:34 В Малайзии вынесен первый приговор по закону о фейковых новостях «Если увидите, не приближайтесь»: в Британии забили тревогу из-за смертельной угрозы - 14:14 «Если увидите, не приближайтесь»: в Британии забили тревогу из-за смертельной угрозы В строящемся городе Циолковский началась весенняя студенческая стройка - 14:11 В строящемся городе Циолковский началась весенняя студенческая стройка Украинцы, которые застряли в Египте, наконец возвращаются домой, – МИД - 14:00 Украинцы, которые застряли в Египте, наконец возвращаются домой, – МИД Глава МВД Великобритании подала в отставку из-за миграционного скандала - 13:58 Глава МВД Великобритании подала в отставку из-за миграционного скандала
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"