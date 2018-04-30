В МВД озвучили число боевиков, привлеченных к ответственности с начала года

С начала текущего года в Донбассе к ответственности привлекли 100 боевиков, из них 86 подозреваемых задержаны.

В пресс-службе МВД Украины сообщают: «За четыре месяца полиция привлекла к ответственности 100 боевиков. Из них — 86 задержаны, еще 14 — объявлены в розыск и привлекаются к ответственности заочно. Среди них — жители Славянска, Константиновки, Лимана и Доброполья в возрасте от 22 до 52 лет».

По данным, задержанные в основном х дежурили на блокпостах боевиков, незаконно обыскивали транспортные средства и ограничивали свободу на передвижение.